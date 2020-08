Mercato, ufficiale l’arrivo del classe 2002 Amir Feratovic – FOTO

Prosegue il calciomercato della Roma in entrata, con diversi rinforzi per la Roma Primavera. Attraverso il proprio profilo Instagram, il difensore sloveno classe 2002 Amir Feratovic ha annunciato di fatto il suo passaggio al club capitolino. Il centrale, che in patria viene accostato a Leonardo Bonucci per caratteristiche tecniche, ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono all’interno del centro sportivo di Trigoria, in compagnia anche di Morgan De Sanctis. Feratovic arriva dalle giovanili del NK Bravo. Di seguito, il post originale:

https://www.instagram.com/p/CEEDY-aDUzWjKyOAbTOKsK2FU3exfMjcL5VoQM0/