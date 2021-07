Mercato, ufficiale: Gerson al Marsiglia. Alla Roma 1,3 milioni di euro

Gerson, ex centrocampista della Roma, si trasferirà in Ligue 1. Il brasiliano è un nuovo calciatore del Marsiglia e ha firmato un contratto quinquennale. La Roma, che aveva mantenuto il 10% della cifra in eccesso rispetto al prezzo di vendita incasserà quindi 1,3 milioni di euro.

⚪️🔵 Olympique de Marseille is delighted to announce an agreement in principle with 🇧🇷 Brazilian club @Flamengo for the transfer of @GersonSantos08. pic.twitter.com/JLC9XJqxpV

— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) June 9, 2021