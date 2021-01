Mercato, trovato l’accordo per Milik al Marsiglia: andrà in prestito con obbligo di riscatto. I dettagli dell’affare

Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli e accostato alla Roma e alla Juventus, finirà in Francia. Come riportato da calciomercato.com il calciatore andrà al Marsiglia.

Leggi anche: Flaminio: proposta della Roma Nuoto

L’accordo tra il Napoli e i francesi per l’acquisto immediato dell’attaccante polacco, in scadenza il prossimo 30 giugno, è stato trovato sulla base di 8 milioni di euro più 4 di bonus e il 30% sulla futura rivendita. La formula dell’affare sarà in prestito con obbligo di riscatto al primo punto conquistato dal Marsiglia, per favorire l’accordo Milik dovrà rinnovare fino al 2022 con il Napoli.