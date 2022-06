Mercato, Tripi e Darboe ai saluti: entrambi lasceranno la Roma

Arrivederci Roma. Filippo Tripi ed Ebrima Darboe sono destinati a lasciare i colori giallorossi. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, sia il difensore che il centrocampista sembrano essere a lasciare la Capitale.

Per il capitano della Primavera, che dovrebbe partire con la squadra di Mourinho per il ritiro in Portogallo, potrebbe essere un addio temporaneo, volto a formarlo e a fare esperienza. Il centrocampista gambiano, invece, potrebbe lasciare la Roma a titolo definitivo. Nell’ultimo periodo si era parlato di un interesse dell’Anderlecht, poi sopitosi.