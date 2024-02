Nicolò Zaniolo lascerà la Premier League. L’ex Roma non sarà riscattato dall’Aston Villa e a giugno farà ritorno al Galatasaray. Il centrocampista potrebbe giocare di nuovo in Serie A nella prossima stagione. Infatti, come riferito da La Gazzetta dello Sport, Juventus, Milan e Fiorentina sarebbero interessate al classe ’99.

La Roma è interessata all’esito di ogni trattativa su Zaniolo in quanto i giallorossi possiedono una percentuale sulla rivendita. Nelle casse di Trigoria infatti, in caso di una futura rivendita tornerebbe un contributo fisso di 2 milioni di euro nel caso in cui l’operazione ammontasse ad un valore superiore ai 20 milioni. In più, la Roma incasserà il 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita del Galatasaray e i 16,5 incassati proprio dai turchi un anno fa.