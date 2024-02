Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo la vittoria contro il Frosinone la Roma è scesa subito in campo ieri mattina per la seduta di scarico. Di ritorno dalla trasferta in Ciociaria, Pellegrini e compagni si sono divisi come di consueto in due gruppi. Lavoro in palestra per chi ha calcato il terreno dello Stirpe o chi ha giocato la maggior parte del match, mentre esercitazioni con il pallone per chi invece è restato in panchina contro i gialloblu. In particolare, in questa seconda metà erano presenti anche Aouar e Smalling, che hanno disputato i minuti finali contro la il club guidato da Di Francesco.

Il turnover attuato domenica scorsa ha permesso a De Rossi di far riposare alcuni elementi in vista della sfida decisiva di giovedì. Contro la squadra laziale non ha preso parte alla gara Dybala, mentre è stato risparmiato un tempo a Pellegrini, Lukaku e Llorente. Tutti giocatori che potrebbero così partire dal primo minuto contro il Feyenoord.