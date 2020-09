Mercato, Tottenham su Milik. Incontri in corso tra le parti

Si è svolto oggi a Milano un primo incontro tra gli emissari del Tottenham e gli intermediari di Arkadiusz Milik. Il calciatore polacco, dopo la trattativa saltata con la Roma, che avrebbe dato il via libera anche per Dzeko alla Juventus, sembra comunque destinato a lasciare il Napoli. Secondo quanto riporta calciomercato.it, il club inglese si incontrerà nuovamente domani con gli agenti dell’attaccante, prima di un confronto con il tecnico Mourinho e il patron Daniel Levy. Gli Spurs sono restii a fare grandi investimenti, perciò potrebbero ottenere un affare simile a quello che era in programma con la Roma: prestito con obbligo di riscatto.