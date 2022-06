Mercato, terminato l’incontro con l’agente di Frattesi: filtra ottimismo

Stando a quanto riferisce Sky Sport, è da poco terminato l’incontro tra Tiago Pinto e Giuseppe Riso, agente di Frattesi e Cristante. A pranzo si è discusso del centrocampista del Sassuolo ed è emerso che il giocatore spinge per tornare nella capitale. La Roma sta insistendo per trovare un accordo e presto ci sarà un nuovo incontro con il Sassuolo che per il giocatore continua a chiedere 35 milioni. I giallorossi sperano di poter trovare un accordo a somme inferiori inserendo magari una contropartita.