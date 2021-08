La Salernitana ha messo nel mirino Davide Santon. Il giocatore è di proprietà della Roma e ha il contratto in scadenza nel 2022. La scadenza ravvicinata da una parte rappresenta un’opportunità per la Salernitana, dall’altra però è un ostacolo: infatti non può aggiudicarsi il giocatore in prestito. Altro problema è l’ingaggio: il giocatore alla Roma percepisce 1,5 milioni a stagione. Lo riporta Gianlucadimarzio.com