Mercato, tentativo del Torino per Schick. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Nkoulou

Tuttosport (C.Forte) – La trattativa tra il Torino e il tecnico Marco Giampaolo è in fase avanzata: è l’uomo scelto da Cairo e il direttore tecnico Vagnati per rilanciare i granata nella prossima stagione. Il club piemontese sta trattando elementi che hanno già giocato con Giampaolo, tra cui Patrik Schick. L’attaccante ceco ha un passato con il tecnico alla Sampdoria e per adesso il Torino valuta l’evoluzione della trattativa tra Roma e Lipsia. I tedeschi proveranno a riscattarlo, i giallorossi chiedono 20 milioni, ma per adesso l’offerta è ferma a 15. I granata attendono con interesse, riflettendo sull’inserimento del difensore centrale Nkoulou, che ai giallorossi piace tuttora, nella possibile trattativa.