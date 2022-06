Mercato, tante pretendenti per Milanese: offerte da diversi club di Serie A e B. E ci sono anche sirene dall’estero

Tommaso Milanese piace e come. Il prodotto del settore giovanile della Roma quest’anno ha giocato in prestito in Serie B con l‘Alessandria. Negli ultimi giorni si è raccontato di un forte interesse della Cremonese, neopromossa in Serie A. I grigiorossi dovranno però battere una concorrenza foltissima. Sul talento 19enne salentino ci sono altre società di Serie A: Udinese, Empoli, Sampdoria e Monza hanno infatti bussato alla porta di Tiago Pinto per chiedere informazioni.

Ma gli interessamenti non sono affatto finiti qui. Il buon campionato di Serie B ha fatto apprezzare Milanese anche da molti club cadetti, cui vanno aggiunte le diverse offerte pervenute dall‘estero. Lo riporta il Corriere dello Sport.