Mercato, tante le pretendenti per Depay ma la Roma è in vantaggio

Mephis Depay si avvicina a piccoli passi alla Roma. Secondo quanto riportato da 90min.com, i giallorossi sono in continuo contatto con il Barcellona per arrivare all’attaccante olandese classe 1994. Il club blaugrana ha sottolineato come il calciatore sia sul mercato ma alle condizioni poste dalla società spagnola visti i problemi legati al Fair Play Finanziario. La Roma deve fare però attenzione alle tante concorrenti per l’attaccante considerato che il calciatore piace a Manchester United, Arsenal e Tottenham su tutte.