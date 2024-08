Marc Pubill è uno dei nomi indiziati per la fascia destra della Roma. Il terzino, che al momento sta partecipando alle Olimpiadi di Parigi, piace a Ghisolfi ma – stando a quanto riferito da Fabrizio Romano su X, sul calciatore è piombata anche l’Atalanta. Si sarebbero infatti svolti dei colloqui tra la dirigenza bergamasca e l’Almeria che valuta Pubill circa 20 milioni di euro e vorrebbe anche il 15% sulla futura rivendita. Negli ultimi minuti i nerazzurri avrebbero anche superato la concorrenza della Roma e sarebbero pronti a chiudere con l’Almeria. Il contratto sarebbe in fase di definizione, prima di passare alle visite mediche del calciatore in Italia.

🚨⚫️🔵 Marc Pubill to Atalanta, here we go soon! Deal in place between clubs for €20m package add-ons included.

Almería have accepted as there’s sell-on clause also included.

Contract being sorted and then time for medical.

Exclusive story, confirmed. ✅ pic.twitter.com/R8ncJSVa92

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024