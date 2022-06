Mercato, spiraglio per l’addio di Diawara: spunta l’Udinese

La dateline è stata fissata da tempo: 4 luglio, o comunque inizio del raduno. La Roma lo ha comunicato chiaramente a Diawara: se non troverà una destinazione gradita entro il primo giorno di raduno per la nuova stagione, andrà fuori rosa. A venire incontro al centrocampista guineano, e al club giallorosso, potrebbe essere una squadra italiana.

L’Udinese, infatti, sarebbe interessato a Diawara. Al momento – fa sapere il Corriere dello Sport – non si tratta che di una possibile soluzione. Allo stato attuale non c’è infatti niente di concreto.

Diawara non rientra nei piani né nei piani della Roma – che da un anno prova a cederlo – né tantomeno in quelli di Mourinho. Lo Special One infatti lo ha usato solamente in caso di estrema necessità. L’ultima partita con la maglia giallorossa risale a dicembre contro lo Spezia.