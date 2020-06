Mercato, arriva il sì del Manchester United: Smalling a Roma fino a fine stagione

È arrivata la decisione tanto attesa: Manchester United e Roma hanno raggiunto un accordo per la permanenza di Chris Smalling nella Capitale, oltre il 30 giugno. Domani infatti scadeva il prestito del difensore inglese, ma questa intesa tra le parti permetterà a Paulo Fonseca di poter utilizzare il numero 6 giallorosso per tutto il resto della Serie A e per le gare restanti di Europa League. Si continua a trattare, invece, per quanto riguarda il futuro di Smalling, con la Roma ancora alla ricerca di un rinnovo del prestito con obbligo di riscatto. Lo riporta calciomercato.it.