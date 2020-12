Mercato, Sirigu incontrerà la dirigenza del Torino. Cairo vuole ricucire lo strappo per trattenere il giocatore

Salvatore Sirigu è uno dei nomi in circolo per il ruolo di portiere della Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’estremo difensore del Torino incontrerà la dirigenza granata per discutere del suo futuro e capire quindi se ci sono le condizioni per proseguire nel club torinese o meno.

Il presidente Cairo e il ds Vagnati cercheranno di ricucire lo strappo per trattenere il giocatore. La Roma monitora attentamente la situazione dato che è in cerca di un portiere già per questo mercato di gennaio.