Mercato, si punta Rojas, difensore centrale del River Plate

La Roma sta cercando sempre giocatori per rinforzare il reparto che in questi anni ha sofferto più di tutti: la difesa. La dirigenza sta sondando il terreno e l’ultimo nome è quello di Robert Rojas, difensore centrale del River Plate. Il nazionale paraguaiano è entrato nel taccuino di Tiago Pinto ed è in scadenza con i Millonarios nel dicembre del 2023. Gioca con continuità anche in Nazionale ed ha 25 anni. Lo riporta DRB Futbol.

