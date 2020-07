Mercato, si punta a blindare Pellegrini e metterlo al centro del progetto tecnico

L’attuale contratto che lega Lorenzo Pellegrini alla Roma è in scadenza al 2022, ma soprattutto contiene una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, pochi per un giocatore del suo talento, viste e considerate le cifre del mercato attuale. Sul trequartista romano c’è l’interesse di diversi club, ma stando a quanto riportato da Sky Sport, la volontà da entrambe le parti è quella di proseguire insieme, trovando al più presto un accordo per il prolungamento contrattuale. La società ha fatto capire inoltre al numero 7 che il suo sarà un ruolo centrale nel futuro prossimo, con tanto di fascia di capitano.