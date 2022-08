Mercato, Shomurodov piace anche in Inghilterra: il Wolverhampton si informa

Per Eldor Shomurodov arriva una chiamata dall’estero. Non più la Germania, dove qualche club aveva sondato il terreno, ma dal campionato che più attrae giocatori e non solo. La sirena per l’uzbeko risuona in Premier League. Il Wolverhampton, infatti, ha fatto passi in avanti per il centravanti, in uscita dalla Roma. Tiago Pinto – che sta intrattenendo fitti contatti con il Bologna, si lavora sulla formula – è irremovibile su un punto ben preciso: la partenza sarà senza ritorno a Trigoria, quindi o direttamente a titolo definitivo oppure nell’ambito di un prestito che presuppone un facile raggiungimento dell’obbligatorietà. Lo riporta La Repubblica.