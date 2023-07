Il mercato in uscita della Roma continua. Aspettando i nuovi acquisti, a Trigoria si sta lavorando per far uscire tutti quei giocatori ritenuti esuberi da Mourinho. Come riporta Lorenzo Pes de Il Tempo, Shomurodov è molto vicino ad accasarsi al Cagliari. Rispetto alle ultime notizie però ci sarebbe un cambio di formula, non più prestito con diritto di riscatto ma prestito secco. L’uzbeko è molto stimato da Ranieri, che lo vede come il profilo ideale su cui fondare l’attacco rossoblu.

🔴 Sempre più vicino il passaggio di #Shomurodov al #Cagliari. Le parti sono al lavoro per definire l'operazione in prestito secco. L'uzbeko gode della stima di #Ranieri che vuole puntare su di lui per l'attacco dei sardi. @tempoweb #ASRoma pic.twitter.com/7duYYct5Ud — Lorenzo Pes (@LorenzoPes_) July 21, 2023