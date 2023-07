Buona la seconda. La Roma dopo la vittoria contro la Boreale vince anche con il Latina, squadra che milita in Serie C. Un netto 6-0 degli uomini di Mourinho che non lascia spazio a discussioni. Tra i giocatori schierati da titolari nel test di oggi c’era anche Diego Llorente, autore di una prova pulita e discreta nel complesso. Lo spagnolo è stato schierato nei tre di difesa con Mancini e Smalling, chissaà che possa essere un indizio per la prima di campionato. L’ex Leeds ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram: “Un nuovo test e sensazioni migliori ogni giorno. Continuiamo così”, la didascalia utilizzata sotto alle foto mentre è in azione.