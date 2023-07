Tra i nomi inediti del mercato giallorosso figura anche Nicolas Dominguez, centrocampista argentino in forza al Bologna. Il calciatore in questa stagione ha sorpreso tutti dimostrando abilità tecniche e capacità di leadership in mezzo al campo. Bottino complessivo nella scorsa Serie A, 3 reti e 2 assist. Queste le parole dell’Ad del Bologna Claudio Fenucci in merito alle voci di mercato che lo vedono coinvolto:

“C’è dell’interesse per molti dei nostri giocatori. I loro contratti scadranno fra un anno, pensiamo che sia necessario rinnovarli. Abbiamo più facilità nel parlare con l’agente di Orsolini piuttosto che con quello di Dominguez, anche se lui stesso in un’intervista ha detto che è felice a Bologna e questo ci permette di aprire al rinnovo, anche se poi la volontà di restare potrà essere legata ad eventuali proposte. Molti hanno l’ambizione di giocare la Champions, ma per noi è un perno e cercheremo di trattenerlo.”