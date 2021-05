Mercato, Shaqiri in uscita dal Liverpool: c’è anche la Roma

Shaqiri è pronto a dire addio al Liverpool. Il centrocampista svizzero non rientra infatti nei piani futuri dei Reds, pronti a venderlo. Alla finestra per l’ex Inter ci sono diversi club, sia in Italia che in Spagna e Turchia.

Leggi anche: Gli intoccabili di Mou: da Mancini a Zaniolo, i “Magnifici Dieci” con cui costruire la nuova Roma

Sulle sue tracce c’è anche la Roma. I giallorossi, però, potrebbero dover vedersela con la Lazio e con un’altra vecchia conoscenza di Trigoria. In terra iberica, infatti, è da registrare l’interesse del Siviglia di Monchi. Sondaggio anche da parte del Fenerbahce. A riportarlo è Ekrem Konur.

#Sevilla, #ASRoma and #Lazio are interested in Xherdan #Shaqiri, who at times claims to be on the agenda of #Fenerbahce. #Liverpool plans to sell it instead of renting it out. https://t.co/SZmB50kwor

— Ekrem Konur (@Ekremkonur) May 20, 2021