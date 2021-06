Mercato, sempre più vicino Rui Patricio. Si attende la cessione di Pau Lopez

L’affare Rui Patricio è oramai imminente. La trattativa per il portiere portoghese è già definita con il Wolverhampton che incasserà 10 milioni di euro più bonus, mentre il calciatore firmerà un contratto triennale da 2 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, sono giorni decisivi per l’approdo dell’estremo difensore lusitano nella capitale ma, per la chiusura della trattativa, manca ancora qualcosa: si attende infatti solo la cessione di Pau Lopez che dovrà trasferisi in Francia, al Marsiglia.