Mercato, seconda parte di visite mediche per Kolarov con l’Inter. Ora la firma sul contratto – VIDEO

Manca sempre meno al trasferimento di Aleksandar Kolarov all’Inter. Il serbo nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche al CONI ed oggi sta proseguendo con la seconda parte all’Humanitas di Milano. Una volta terminata anche questa procedura il terzino si è recato nella sede nerazzurra per firmare il contratto che lo legherà alla squadra di Conte per un anno con opzione per il secondo. Lo riportano fcinter1908.it e tmw.com.