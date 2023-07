Il Messaggero (A.A) – Gianluca Scamacca non smette di lanciare segnali: prima l’orologio e la clessidra a segnare il tempo che passa e scandisce l’attesa, poi il like alla festa dei tifosi della Roma per l’anniversario dei 96 anni del club, stavolta l’attaccante del West Ham cambia la sua bio su Instagram: non c’è più la scritta del club di appartenenza, ma semplicemente “atleta”. Di certo c’è che tra Scamacca e la Roma c’è un attaccante di differenza, quello che il West Ham sta cercando per sostituire la punta romana. Poi si potranno aprire le porte per tornare alla Roma, che in questo momento tiene in piedi ogni altra possibilità.

E Sanches? I contatti sono sempre più frequenti, il Psg è intenzionato a liberarlo, Mourinho lo aspetta. Sempre dal club francese sono in uscita anche Wijnaldum e Ruiz.

Per Ibañez non ci sono sostanziali novità, la cifra richiesta dalla Roma (intorno ai 25 milioni) è ritenuta alta dai club interessati al brasiliano, Napoli compreso. C’è da registrare un interesse del Fenerbahce per Celik, un prestito con riscatto fissato a sette milioni. La situazione con il club turco è tenuta in stand by. Per quanto riguarda Dybala, la Roma fa sapere che non ci sono stati passi avanti né indietro. La dirigenza giallorossa è in continuo contatto con i manager dell’argentino: come noto, c’è in ballo il prolungamento del contratto fino al 2026 con sostanzioso adeguamento dell’ingaggio.