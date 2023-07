Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dominic Calvert-Lewin è l’osservato speciale, ma Scamacca al momento resta la priorità di Tiago Pinto, non di Mourinho che invece anche dal Portogallo spera di poter arrivare in extremis ad Alvaro Morata. Il centravanti dell’Everton è il nome nuovo offerto alla Roma nei giorni scorsi e adesso sotto valutazione dello staff giallorosso tra pertormance, rendimento e stato fisico.

Intanto Gianluca Scamacca vede sempre più vicino il suo addio al West Ham. Lui spera per approdare alla Roma, ma non chiude le porte anche ad altri club italiani come l’Inter che monitora sempre Morata. Intanto un segnale lo ha dato anche oggi, stavolta sui social. Perché su Instagram l’attaccante ha tolto dalla sua biografia il West Ham. Appare così soltanto “Atleta” ma non più della squadra londinese.

“Chi mi prende fa un affare”, ha detto Gianluca che adesso aspetta di tornare in Serie A per dimostrare di poter essere un centravanti da top club, anche per farsi notare dal ct Mancini e tomare a vestire la maglia azzurra. Pinto sta insistendo nell’offerta di prestito con obbligo di riscatto, il West Ham al momento temporeggia aspettando offerte anche dagli altri club italiani interessati. Se da una parte la Roma ha l’accordo con il ragazzo, dall’altra l’Inter potrebbe trovare l’intesa con la squadra inglese se decidesse di affondare il colpo e portarlo in nerazzurro. Situazione in divenire, ma che potrebbe sbloccarsi molto presto. In un modo o nell’altro.

Più i giorni passano, più Alvaro Morata si sente lontano dalla Roma. Mourinho però non smette di sperare ma soprattutto di mandare segnali social e comunicazioni a Pinto che lo ha raggiunto nel ritiro in Algarve. L’Atletico Madrid è partito tre giorni fa per la toumée in Corea e ieri, prima dell’allenamento svolto nella notte europea e 11.30 di Seul, è andato in scena un colloquio in campo tra Diego Simeone e l’attaccante spagnolo, alla presenza di Gustavo López, braccio destro del tecnico. Simeone non mette in discussione la sua permanenza: “Sono contento di Alvaro, è importante. Abbiamo un’ottima concorrenza con i cinque attaccanti. Spero che se la giocherà come sempre quando è stato con noi e speriamo di poterlo aiutare a continuare a crescere”.