Nel pomeriggio si è giocato il sesto ottavo di finale dell’edizione 2023\24 della Coppa Italia. La partita ha visto protagoniste Atalanta e Sassuolo. I bergamaschi sono riusciti ad imporsi per 3-1 grazie ai gol di De Ketelaere, doppietta, e Miranchuk. Mentre per i neroverdi è stato Boloka nel finale a trovare la rete della bandiera.

La squadra di Gasperini, prossima avversaria della Roma in campionato, affronterà il Milan nei quarti di finale.