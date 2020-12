Mercato, rottura Gomez-Atalanta: la Roma ci pensa

Le strade dell’Atalanta e di Alejandro Gomez sono sempre più lontane. Dopo la lite con Gasperini, il futuro del capitano della Dea è lontano da Bergamo. Un addio che potrebbe maturarsi già a partire dal mercato di gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il fine settimana la dirigenza del club nerazzurro e Giuseppe Riso, agente del Papu, si incontreranno per fare il punto della situazione. Al momento, però, trovare un punto d’incontro sembra cosa assai difficile. Diversi club guarderanno quindi con attenzione. Tra questi vi è anche alla Roma, che sarebbe pronta a sfida Inter, Milan e PSG per portare alla propria corte il fantasista 32enne.