Joan Ruiz potrebbe lasciare il Villarreal. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il giovane classe 2003 può sbarcare in Italia. In Serie A Roma e Atalanta sono sulle sue tracce, per poterlo inserire nella rosa della Primavera. Ma dalla Serie B si fa avanti anche il Venezia, che invece potrebbe prenderlo ed inserirlo subito in prima squadra.