Mattéo Guendouzi non sembra rientrare nei piani dell’Arsenal e del tecnico Mikel Arteta per la prossima stagione e potrebbe lasciare il club londinese prima della scadenza del suo contratto, a giugno 2022. Il centrocampista francese ha collezionato 34 presenze quest’anno con la maglia dei Gunners, tra campionato e coppe ed ha attirato l’interesse di diversi club. Secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun, su di lui ci sono Roma, Barcellona, Paris Saint-Germain e Villarreal.