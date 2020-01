Dopo la partenza di Spinazzola e l’arrivo di Politano, la Roma continua ad operare sul mercato. Come riporta Sportitalia, per il ruolo di terzino sinistro il club sta valutando il profilo di Loris Benito. Lo svizzero, arrivato al Bordeaux a luglio 2019 dopo 4 anni nello Young Boys, ha collezionato finora 20 presenze in Francia, tra campionato e coppe, realizzando anche una rete.