Mercato Roma. Per sostituire Diawara spunta l’idea Mandragora

L’infortunio di Diawara si va aggiungere alla lista infinita che la Roma ha dovuto subire durante questa stagione. Con l’assenza del centrocampista, Petrachi dovrà tornare sul mercato per trovare un sostituto. Secondo Calciomercato.it, l’ultima idea è quella di Rolando Mandragora. L’Udinese però non sarebbe molto propensa a cederlo visto che la Juventus ha un diritto di riscatto sul giocatore al termine di questa stagione e, qualora i friulani dovessero venderlo prima di tale data, dovrebbero dare ai torinesi il 50% della cifra guadagnata (era stato acquistato per 20 milioni).