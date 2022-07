Mercato, terminato l’ incontro tra la Juventus e l’agente di Zaniolo. Nessuna dichiarazione rilasciata dalle due parti

L’interesse della Juventus per Zaniolo continua ad essere sempre più forte. I bianconeri vorrebbero chiudere il prima possibile la trattativa. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo twitter, al momento è in corso un nuovo incontro tra Federico Cherubini, direttore sportivo dei bianconeri, e l’agente del numero 22 giallorosso. Al termine dell’incontro non è stata rilasciata nessuna dichiarazione dalle due parti.