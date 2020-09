Mercato, Roma molto vicina ad Izzo del Torino

La Roma sta cercando rinforzi per la difesa ed oltre a Smalling, che a breve dovrebbe arrivare nella Capitale, ha indivduato in Izzo il calciatore da aggiungere. Come riportato da Francesca Ferrazza de La Repubblica sul proprio profilo Twitter, la società giallorossa è molto vicina al centrale del Torino. Lo scorso anno era stato seguito per tutta l’estate anche dall’ex direttore sportivo Petrachi.

