Steven Nzonzi sembra sempre più lontano dal Galatasaray dopo le vicende delle ultime settimane. Il francese è stato infatti messo fuori rosa a causa di motivi disciplinari, rendendo quindi probabile il suo ritorno nella capitale, essendo in prestito in Turchia. L’ex Siviglia riesce tuttavia a suscitare interesse di alcuni club europei, come l’Everton di Ancelotti e il Lione di Garcia. Lo riporta Hurriyet.