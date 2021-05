Mercato, Roma interessata al giovane Demarai Gray del Leverkusen

In attesa di vedere Josè Mourinho nella Capitale, la Roma continua a lavorare sul mercato alla ricerca di occasioni appetibili per la rosa del prossimo anno. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Uk Max Bielefeld su Twitter, i giallorossi avrebbero messo gli occhi sul giovane Demarai Gray del Bayer Leverkusen. L’ala inglese dopo un passato al Leicester con all’attivo 133 presenze e 10 reti, era passato alla squadra tedesca senza però trovare successo. Il calciatore infatti dopo soli sei mesi in Germania vorrebbe lasciare il club. La Roma potrebbe concludere l’affare pagando la clasuola rescissoria di 2 milioni di euro e portarlo alla corte di Mourinho.

