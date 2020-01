Mercato Roma. Il Milan insiste per Under: nuovi contatti nei prossimi giorni

Continua a muoversi il mercato della Roma. Dopo Leonardo Spinazzola, che domani svolgerà le visite mediche con l’Inter, a poter prendere la strada per Milano, sponda rossonera, potrebbe essere Cengiz Under. Al Milan piace da tempo il turco e vorrebbe portarlo a San Siro in questo gennaio di rivoluzione: al momento l’offerta del Diavolo non coincide con le richieste della Roma né per cifre né per modalità, ma nei prossimi giorni la dirigenza milanista proverà ad avvicinarsi alle pretese giallorosse. Lo riporta Sky Sport.