La Roma cerca un terzino. Dopo la cessione di Florenzi, Petrachi si guarda intorno per cercare un altro esterno basso da portare alla corte di Fonseca e un nome buono potrebbe essere quello di Stefano Sabelli, per il quale sono state chieste informazioni. Il laterale del Brescia tornerebbe in giallorosso, dove si è formato, dopo otto anni. Lo riporta Tuttomercatoweb.