La Roma cerca rinforzi sulle fasce. Il nome caldo per andare a irrobustire la batteria dei terzini difensivi, impoverita dalla partenza di Florenzi, è quello di Wendell del Bayer Leverkusen. Il brasiliano gioca a sinistra ed era già entrato nei radar dei giallorossi in passato, ma adesso i capitolini stanno riavviando i contatti per far decollare la trattativa. Lo riporta Sky Sport.