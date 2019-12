Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid, sembra essersi convinto a lasciare le merengues. Per lui, come riportato dagli spagnoli di El Desmarque, ci sono già 5 squadre della Premier League: dal Manchester United al Chelsea, passando per Wolverhampton, Tottenham ed Arsenal. In Francia il PSG è attento al futuro del calciatore, mentre in Italia vengono segnalate la Roma e l’Inter come squadre interessate ad entrare in trattativa col Real.