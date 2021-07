Mercato, Roma all’assalto di Vina: prima offerta da 10 milioni

La Roma fa sul serio per Matias Vina. Il giocatore del Palmeiras sembra essere l’obiettivo numero uno per fare da vice Spinazzola e ricoprire il ruolo di esterno sinistro fino al rientro del Campione d’Europa. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia c’è la prima offerta del club giallorosso che è pari a 10 milioni di euro. La trattativa non è semplice, ma il giocatore uruguaiano piace molto.

