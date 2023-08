Vicini al termine di questo calciomercato, la Roma cerca di mettere a segno gli ultimi colpi necessari. Dopo Paredes e Sanches, Pinto vuole Duvan Zapata. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano tramite Twitter, sono ripresi i contatti tra i giallorossi e l’Atalanta per acquistare l’attaccante. La volontà del calciatore è quella di giocare nella Capitale e si cercherà di trovare l’accordo con la Dea. Si lavora e si discute sulle formule.

AS Roma have re-activated talks with Atalanta to sign Duván Zapata. Deal on as parties advance — he’s next target after Paredes and Sanches 🟡🔴🇨🇴

New round of negotiations taking place as Roma want Zapata. pic.twitter.com/MptVY3bobE

