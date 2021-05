Mercato, rinnovo lontano per D’Ambrosio: Roma alla finestra

Danilo D’Ambrosio potrebbe lasciare l’Inter a parametro zero. Il terzino ha avuto un confronto con la società per valutare il rinnovo di contratto, ma oggi le parti sono ancora lontane. Il temporeggiamento dell’Inter non è stato particolarmente apprezzato dall’entourage di D’Ambrosio, che si guarda intorno alla ricerca di possibili alternative. Roma, Monaco, Fiorentina e Milan si sono già mosse manifestando un certo interesse per un difensore di grande esperienza, in grado di ricoprire più ruoli e nel giro della Nazionale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.