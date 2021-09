E’ tutto fatto per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma, come riporta Gianluca Di Marzio. L’operazione è sostanzialmente conclusa, restano da definire alcuni aspetti secondari come i bonus e i diritti d’immagine, ma è tutto deciso. Un rinnovo che era stato annunciato anche da Jose Mourinho al termine della gara col Sassuolo.