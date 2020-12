Bryan Reynolds è uno dei nomi circolati in orbita Roma per il mercato di gennaio, ma nei giorni scorsi la Juventus è sembrata essere in pole per il giocatore.

Come riportato da Alessandro Austini su Tele Radio Stereo l’offerta dei giallorossi al Dallas FC, pari a 7.5 milioni di euro, sarebbe stata volta ad ottenere solo l’85% del cartellino del calciatore.