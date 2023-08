Il calciomercato della Roma entra nel vivo. Ieri i giallorossi si sono avvicinati considerevolmente a Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos. L’offerta di Pinto di 10 milioni più 8 di bonus è stata accettata e il brasiliano prepara le valigie. Nel frattempo emergono novità sul fronte Renato Sanches. Il centrocampista, messo fuori dal progetto da Luis Enrique, non è stato convocato per il match contro il Jeonbuk in Corea. Eppure il centrocampista ieri aveva svolto l’intera seduta in gruppo. Il classe ’97 è dunque ad un passo dall’addio dai parigini e Mourinho spinge per averlo prima dell’inizio della Serie A.