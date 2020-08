Salvatore Pezzella è molto vicino all’approdo alla Reggiana. Il centrocampista classe 2000, di proprietà della Roma, lo scorso anno ha giocato in prestito al Modena. Secondo quanto riferisce TMW il giocatore è ad un passo dalla neo promossa in Serie B e anche in questo caso si tratterà di un prestito secco alla squadra emiliana. Per l’ex Primavera, nell’ultima stagione, 26 presenze in totale condite da 2 gol ed un assist.