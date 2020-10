Armando Izzo è tornato nei radar della Roma anche se per pochi istanti. Nella lunga chiacchierata tra Raiola, recatosi a Trigoria per parlare del rinnovo di Calafiori, e Fienga, l’agente è tornato a proporre il difensore del Torino. Il CEO romanista, però, ha confermato al procuratore che è in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà Smalling nella Capitale. Lo riporta il Corriere dello Sport.