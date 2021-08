Mercato, raggiunto un accordo di massima con il Milan per Florenzi. Alla Roma 6 milioni

Alessandro Florenzi è sempre più vicino al Milan. Secondo quanto riporta calciomercato.com, Massara e Maldini hanno già raggiunto un accordo di massima con il calciatore neo campione d’Europa con la Nazionale. I rossoneri vorrebbero il giocatore in prestito, mentre la Roma spinge per ottenere l’obbligo di riscatto. I contatti vanno avanti in queste ore e si potrebbe trovare la quadra inserendo delle clausole relative al numero delle presenze e alla qualificazione alla prossima Champions League. Ai giallorossi circa 6 milioni per la cessione del giocatore, che abbandonerà il numero di maglia 24 per dare un taglio netto al passato.